In cammino sulle orme di San Vicinio

Grande giubilo per i camminatori lungo la Valle del Savio. Continuano, infatti, gli appuntamenti in Vallata, in occasione dell’Anno Giubilare 2025. Questa volta gli escursionisti andranno, in particolare, alla scoperta dell’Anello di San Vicinio, suggestiva iniziativa in calendario domenica 24 agosto. Dunque, nuove iniziative fra natura, storia, arte, spiritualità, in occasione dell’Anno Santo. Si tratta di escursioni e visite guidate organizzate dalla "DMC-Destination Management Company- I Percorsi del Savio", per offrire a visitatori e appassionati delle camminate anche un vero e proprio viaggio spirituale nel cuore dell’Appennino romagnolo, tra chiese giubilari, antiche pievi, cattedrali, santuari, conventi e abbazie. In calendario, modulate sino a ottobre, le visite alle antiche Pievi di Mercato Saraceno, alla basilica del Monte di Cesena, Eremo di Sant’Alberico di Capanne di Verghereto, Santuario della Madonna di Corzano a San Piero in Bagno, chiesa parrocchiale e quella di San Francesco a San Piero, e numerosi altri luoghi d’interesse turistico e religioso, in un calendario di appuntamenti che, come detto, prosegue sino a ottobre.

In particolare, domenica 24 agosto protagonista assoluto di questa nuova escursione sarà il Cammino di San Vicinio, che potrà essere esplorato proprio nei giorni in cui Sàrsina, con una grande festa, omaggia il Vescovo patrono. Sarà questa un’ottima occasione per visitare i luoghi cui il Santo taumaturgo era legato, in uno dei percorsi più suggestivi della zona, che unisce la storia e l’arte singolare della Pieve di Monte Sorbo, in territorio di Mercato Saraceno, al misticismo che si respira là dove la tradizione ha visto vivere e morire San Vicinio, come la fonte miracolosa e il monte che, con la sua croce, domina il territorio circostante.

La partenza degli escursionisti è fissata alle 9, con ritrovo 15 minuti prima davanti all’ingresso della Pieve di Santa Maria Annunziata a Monte Sorbo. La camminata, accompagnata da una guida ambientale escursionistica avrà la durata complessiva di tre ore, per un percorso di media difficoltà che si snoderà per circa cinque chilometri. La quota per partecipare a ciascuna escursione guidata per l’Anno Giubilare 2025 è di 15 euro a persona, con gratuità per i bambini fino a 6 anni. Per prenotazioni online fare riferimento alla pagina bit.ly/giubileo savio. Per Info.: Ufficio Turistico IAT Cesena (0547/356327).

Gilberto Mosconi