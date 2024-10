In campo la nuova squadra degli albergatori

Sono state distribuite le cariche del nuovo direttivo dell’associazione degli albergatori di Cesenatico. Il presidente Alfonso Maini di Adac Federalberghi ha infatti convocato il primo consiglio direttivo per definire i ruoli degli associati eletti. Dopo l’assemblea svoltasi al Museo della Marineria due settimane fa, in cui sono stati votati gli imprenditori per il triennio 2024-2027, adesso si forma la squadra. All’unanimità sono stati eletti vicepresidenti Andrea Falzaresi e Stefania Farabegoli, mentre la carica di tesoriere, sempre con parere unanime, è rimasta in carica al presidente Alfonso Maini, il quale in precedenza aveva già ricoperto questo importante compito. Ad Adac Federalberghi sono iscritti 232 alberghi, ai quali vengono offerti molti servizi. L’associazione ha principalmente un ruolo politico sindacale e all’interno vi sono due consorzi, ‘Alberghi Tipici’ e ‘Cesenatico Holidays’, l’agenzia viaggi ‘Atico Mare’ e la società Adac Servizi che offre ai propri clienti il servizio paghe e contabilità. La sede di Adac Federalberghi è situata nel centralissimo viale Mazzini, a due passi dal teatro comunale, dove lavorano 10 dipendenti tutti a tempo pieno; due commercialisti, un consulente per l’ufficio paghe, due avvocati ed un consulente tecnico per l’urbanistica.

"La nostra è un’associazione in crescita – sottolinea il neo presidente Alfonso Maini –, sempre attenta a quelle che sono le molteplici esigenze dei soci, ed è per questo motivo che all’interno del consiglio direttivo si sono costituite sei commissioni di lavoro, che sono la commissione Bilancio e Amministrazione, la commissione Organizzazione Eventi, la commissione Sindacale, la Commissione Urbanistica-Trasporti e rapporti con Hera, la Commissione dedicata alla Promozione, Marketing e Dmo, e la commissione Formazione. La formazione oggi è molto importante e con la collaborazione di Iscom e del Fondo Forte, i nostri associati hanno la possibilità di usufruire di corsi di formazione gratuiti per i dipendenti".

Adac Federalberghi Cesenatico è presente al tavolo di Federalberghi Regionale, Federalberghi Nazionale e Federalberghi Extra, il sindacato che raggruppa tutte le strutture extralberghiere e gli appartamenti ad uso turistico. Nel nuovo consiglio direttivo sono presenti 15 membri; con il presidente Alfonso Maini ed i vice presidenti Andrea Falzaresi e Stefania Farabegoli, che lavoreranno assieme ai consiglieri Leandro Pasini, William Brighi, Vanessa Gentili, Filippo Torres, Carlo Duca, Giovanni Dalmo, Giovanni Comandini, Paolo Schenetti, Federico Montevecchi, Chiara Malvini, Silvia Pasolini e Marina Manuzzi. I nuovi volti sono Falzaresi, Comandini, Schenetti e Montevecchi.

Giacomo Mascellani