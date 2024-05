In campo nel nome di ’Fili’. I Pulcini raccolgono fondi

Solidarietà, beneficenza, ricerca medico-scientifica scendono in campo. Domani avrà infatti luogo una intensa giornata all’insegna dello sport e dell’altruismo, che si svolgerà nel campo sportivo comunale di San Piero e in quello di Bagno.

Una coinvolgente giornata all’insegna di sport e generosità e che si svilupperà, in particolare, nel commosso e affettuoso ricordo di Filippo ’Fili’ Betti, il giovane di San Piero, appassionato di sport, che alcuni anni fa una crudele malattia ha strappato all’amore dei suoi familiari e di una intera comunità.

Un giovane stimato e benvoluto da tutti, con tanti amici che gli volevano un gran bene, tra cui i suoi compagni del Liceo scientifico ’Righi’ di Bagno.

Siamo alla 6° edizione del ’Memorial Nazionale Filippo Betti’, un evento che unisce passione per il calcio e impegno per una nobile e encomiabile causa, un evento che vedrà impegnati, come per le passate edizioni, anche un centinaio volontari e altresì lo staff e l’organizzazione della Sampierana Calcio, della Bagnese, della Due Emme di Mercato Saraceno.

Lo comunica l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che poi sottolinea: "In campo per la ricerca non è soltanto uno slogan, ma una missione concreta: ogni calcio di pallone è un passo avanti nella lotta contro la fibrosi cistica. Supportiamo la Lega Italiana Fibrosi Cistica nella sua ricerca incessante per trovare una cura".

Venendo al torneo di calcio, che vedrà gareggiare sul tappeto verde di Bagno e di San Piero calciatori in erba categoria pulcini misti nati 2013-2014, il Comune di Bagno aggiunge: "Siamo orgogliosi di annunciare che anche quest’anno il Torneo vedrà la partecipazione di squadre di altissimo livello: Ascoli, Modena, Sassuolo, Fiorentina, Roma, Bologna, Prato, Cesena, Sampierana, Pesaro, Arezzo, Padova, Perugia, Pescara, Due Emme, Real Trezzano".

Anche quest’anno la manifestazione mette in palio il ’Premio Andrea Venturi’, compianto sostenitore dell’iniziativa e che era stato, altresì, tra gli organizzatori del ’Memorial Filippo Betti’, premio che andrà al miglior giocatore del Torneo.

Scrive poi l’Amministrazione comunale rivolta ai cittadini: "Per una giornata di calcio tra giovanissimi e di solidarietà, il vostro supporto è essenziale per fare la differenza nella vita di chi lotta ogni giorno contro la fibrosi cistica. Venite a tifare per le vostre squadre preferite, e per sostenere una grande causa".

Il ricavato della giornata di sport e di solidarietà, che farà rimbalzare il pallone da parte di tantissimi piccoli calciatori sui terreni di gioco di Bagno e di San Piero, sarà interamente devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.

Gilberto Mosconi