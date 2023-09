In carcere 43enne per furto aggravato Un uomo di 43 anni residente a Cesena è stato rintracciato lunedì sera dagli agenti di polizia e condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per reati di furto aggravato commessi a Roma. È stato accompagnato in carcere a Forlì per scontare la sua pena.