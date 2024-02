"In carcere c’è violenza e sofferenza"

Martedì 21 novembre, gli studenti di diverse classi della Scuola secondaria di I grado "Giulio Cesare" di Savignano sul Rubicone, che ha aderito al progetto "Il carcere da dentro", hanno avuto l’opportunità di ascoltare direttamente dalla voce di Antonio, un ex detenuto, e di una guardia carceraria, che ha prestato servizio nel carcere di Forlì durante il periodo di detenzione di Antonio, com’è vivere all’interno di un carcere. L’incontro ha offerto uno sguardo inedito per gli alunni sull’esperienza vissuta dietro le mura penitenziarie. Antonio ha condiviso con gli studenti il suo percorso, rivelando di aver trascorso due anni e mezzo in carcere a causa di una rapina compiuta presso un ufficio postale, utilizzando una pistola giocattolo, in quanto, rimasto senza lavoro, non sapeva come pagare le bollette. Più volte Antonio ha sottolineato e avvertito i ragazzi che si può finire in carcere anche banalmente, se si agisce senza pensare alle conseguenze.

Fare un errore è facilissimo, ripetere l’errore è ancora più facile. Difficile è uscirne e cambiare. Comunque è sempre questione di scelte. Profondamente pentito dell’atto commesso, la sua buona condotta gli ha consentito di ottenere un rilascio anticipato. Durante la detenzione, Antonio è stato testimone di situazioni angoscianti. Ha raccontato di persone disperate, come alcuni detenuti che avevano tentato il suicidio a causa della solitudine e della sofferenza per la separazione dalla famiglia e dagli affetti.

Pur essendoci carcerati che conducevano la loro detenzione in modo pacifico e rispettoso delle regole, si verificavano spesso liti e aggressioni e Antonio ha anche vissuto situazioni di estrema violenza, trovandosi talvolta coinvolto come vittima. La sua testimonianza si è fatta particolarmente toccante quando ha rivelato di essere stato oggetto di un tentativo di linciaggio notturno da parte dei suoi compagni di cella. Per fortuna, è riuscito a liberarsi e a farsi cambiare cella senza rivelare il motivo della sua richiesta e senza denunciare i suoi aggressori, consapevole che dire la verità su quanto accaduto avrebbe potuto costargli la vita.

In prigione vi sono tante regole non scritte, tra queste c’è il divieto di fare la "spia", poiché c’è il rischio di pagare poi un prezzo amaro per quella scelta, in ambienti privi di sorveglianza come bagni e scale. In carcere bisogna quindi fare i conti con l’omertà e la mancanza di privacy oltre alla perdita della libertà. Antonio ha anche raccontato delle difficoltà emotive legate alle rare chiamate con i suoi cari, avendo la possibilità di contattare i familiari solo una volta alla settimana. Inoltre doveva fare una dolorosa scelta tra telefonare alla madre o alla moglie. Durante le visite con la famiglia, una volta scaduto il tempo, per lui era sempre una sofferenza vedere il suo bambino piangere e implorare di far tornare il padre a casa. Le difficoltà, infatti, non riguardano solamente chi viene rinchiuso, ma coinvolgono l’intera famiglia e, inoltre, il ritorno nella società, dopo aver scontato una pena, non è affatto semplice, come ha spiegato Antonio, parlando della sua vita una volta uscito dal penitenziario.

Lorenzo Ciammaruconi 2^D