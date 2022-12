In carcere il rapinatore della stazione

di Annamaria Senni

Arrestato dalla polizia l’autore della violenta rapina messa a segno a fine novembre alla stazione di Cesena ai danni di due persone. Coinvolto, nel fatto violento, anche un tassista che era intervenuto per difendere una persona aggredita. Il conducente del taxi è stato picchiato selvaggiamente e, portato in ospedale per le ferite riportate, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il fattaccio è avvenuto di notte. Il primo ad essere colpito è stato un 60enne, fermo ad aspettare l’autobus alle prime ore dell’alba.

Un bandito lo ha aggredito facendolo cadere a terra e un complice è intervenuto per rubargli lo smartphone. L’aggressore, identificato e catturato dalla polizia i giorni scorsi, è un giovane extracomunitario 23enne che, armato di coltello si era avvicinato all’uomo in attesa dell’autobus per rubargli dei soldi. Il tassista in servizio nelle vicinanze era intervenuto in aiuto del 60enne, inveendo contro il malvivente e riuscendo a farlo desistere dall’azione delittuosa. Ma l’extracomunitario si scagliava contro il tassista brandendo il coltello con fare minaccioso. Sotto la minaccia del coltello, il conducente del taxi veniva aggredito con calci e pugni dai malviventi che lo facevano cadere a terra lasciandolo tramortito e rapinandolo del portafogli per poi darsi alla fuga.

L’immediata attività di polizia di una volante intervenuta sul posto, combinata all’attività d’indagine degli uomini della squadra giudiziaria del commissariato di polizia di Cesena, ha portato, grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, all’identificazione degli autori della brutale aggressione e rapina.

Il rapinatore è stato identificato dai poliziotti in un ventitreenne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, con alle spalle numerosi precedenti e pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona, gravitante nella provincia di Milano e sulla Riviera romagnola. Il complice è un ventiquattrenne, anch’egli del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, gravato da analoghi precedenti e pregiudizi.

Gli elementi probatori e di responsabilità a carico dei due soggetti sono stati oggetto dell’informativa di reato inoltrata alla procura della repubblica che ha richiesto al giudice di Forlì una misura cautelare a carico dei due malviventi. I gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ventitreenne hanno portato il giudice per le indagini preliminari ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre è al vaglio la posizione del complice ventiquattrenne, indagato in stato di libertà.

Vista l’irreperibilità sul territorio nazionale, stante la sua posizione di clandestinità e di senza fissa dimora, a carico del ventitreenne è stato emesso un provvedimento di cattura in ambito nazionale e Schengen, nella banca dati delle forze di polizia, al fine dell’esecuzione della misura cautelare disposta.

Il giovane è stato così rintracciato ed arrestato, nelle ore successive, dai poliziotti della questura a Milano, ove tra l’altro si era reso autore di un altro reato predatorio, e per lui si sono spalancate le porte del carcere di San Vittore.