In carcere per l’etilometro Odissea di un irreperibile

Una sorta di telenovela che dura da otto anni. E’ quella capitata a un uomo di 63 anni di Salerno che abita a Gambettola da qualche anno e lavora in un’azienda del posto. Nel 2015 i carabinieri di Massa lo fermarono mentre stava guidando la sua auto e l’uomo alla prova dell’etilometro risultò in stato di ebbrezza alcolica con 2.10. Il Tribunale di Massa gli sospese la patente e lo condannò a sei mesi di reclusione con il beneficio di non fare il carcere, ma sei mesi di lavori socialmente utili. Nel frattempo l’uomo si trasferì a Gambettola senza fare il cambio di residenza e rimanendo residente a Salerno. I carabinieri lo hanno cercato ovunque, a Salerno, nelle carceri dove sarebbe potuto essere finito e in altri luoghi, ma non sono riusciti a scovarlo, rimanendo lui uccel di bosco. Così gli sono stati revocati i lavori di pubblica utilità e nel 2022 è stato emesso un ordine di carcerazione di sei mesi. Era stato cercato ovunque, ma non era mai stata fatta una riceca presso l’Inps, dove lui risultava invece lavorare presso un’azienda di Gambettola. L’hanno trovato e lui è finito in carcere. Il 63enne si è affidato all’avvocato Alessandro Sintucci che si è rivolto al Tribunale di Massa chiedendo che il suo assistito venisse scarcerato e rimesso nei termini per chiedere i benefici penitenziari. Il giudice ha verificato che effettivamente non è che il salernitano non fosse reperibile in quanto lavorava a Gambettola regolarmente da anni. Il giudice ha acconto l’istanza dell’avvocato Alessandro Sintucci e lo ha scarcerato rimettendolo in libertà e nelle condizioni di formulare le domande per l’adffidamento ai servizi sociali. Attualmente il 63enne ha ripreso a lavorare e sta compilando le domande per ottenere l’affidamento di sei mesi in strutture per servizi socialmente utili e chiudere così dopo otto anni questa vicenda. Ermanno Pasolini