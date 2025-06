In cattedra Pagliuca, Antonioli, Marocchi, Tacchinardi, Bianchi

In riviera i giovani appassionati di calcio incontrano i campioni e nell’ultima settimana si sono allenati assieme a Pagliuca, Antonioli, Marocchi, Tacchinardi e Bianchi, quest’ultimo indimenticabile bandiera del Cesena, dell’Inter e della nazionale italiana. I ragazzi ospiti del camp di calcio di Eurocamp hanno avuto la possibilità di conoscere di persona e di imparare lezioni fondamentali, da grandi campioni del recente passato. In attesa della Bobo Summer Camp in programma a metà luglio con Christian Vieri, anche questo camp ha ospitato nomi celebri. Coordinato da Stefano Torrisi, ex calciatore di Bologna, Torino e Atletico Madrid, il raduno dell’ultima settimana ha visto nelle vesti di insegnanti, nelle varie giornate, un bel gruppo di big.

Gianluca Pagliuca è stato il portiere della nazionale azzurra vicecampione del mondo in Usa 1994, nonché numero uno di Sampdoria, Inter e Bologna; Alessio Tacchinardi, centrocampista di Atalanta e Juve, ha disputato tredici partite con la maglia della nazionale; Alessandro Bianchi non ha bisogno di presentazioni, essendo entrato nel cuore dei tifosi romagnoli bianconeri come bandiera del Cesena, per poi diventare un grande dell’Inter e della nazionale. In campo anche Massimo Maccarone, attaccante di varie squadre italiane ed europee ed oggi allenatore; e Thomas Manfredini, difensore di Atalanta, Bologna, Torino e Sassuolo. Sono campioni che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro simpatia, per fare allenamento con i ragazzi ospiti del camp, insegnando loro qualche trucco del mestiere e rendendo la loro settimana indimenticabile. A questi ’insegnanti’ si sono aggiunti anche alcuni amici altrettanto vip, passati a salutare i campioni e quindi pronti a sfoderare autografi, come Giancarlo Marocchi, centrocampista di Juve e Bologna, con undici presenze in azzurro ed oggi commentatore di Sky e Francesco Antonioli, portiere che fu campione d’Italia con la Roma e ha avuto anch’egli un glorioso passato con la maglia del Cesena.

Giacomo Mascellani