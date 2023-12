In centro ecco le Bancarelle dell’Avvento

Oggi in centro si tiene l’ultima delle tre giornate dedicate alle associazioni di volontariato che danno vita alle Bancarelle dell’Avvento, organizzate dalla Consulta del volontariato in seno al calendario delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione. Le bancarelle sono in viale Leonardo da Vinci dove si potranno acquistare prodotti culinari, articoli natalizi, oggettistica e prodotti del commercio equo solidale. L’occasione per fare un regalo originale e contribuire alla beneficenza.