"In centro storico traffico selvaggio e rari parcheggi"

di Ermanno Pasolini

Bilancio di fine anno dell’amministrazione Giovannini bocciato dalla lista civica ’Savignano Oltre’. Il capogruppo Marco Foschi evidenzia che i quattro anni del secondo mandato dell’amministrazione Giovannini stanno finendo e Savignano continua a mancare di un progetto che possa dare slancio e vivibilità alla città. "Il fiume Rubicone, che dovrebbe essere il richiamo per turisti e visitatori continua a non essere attraente - dice Marco Foschi - poche idee e molta propaganda. Da anni, su un’arcata dello storico ponte Romano c’è una scritta ingiuriosa verso le istituzioni, da noi di Oltre denunciata anche a livello istituzionale più volte, che ancora l’amministrazione comunale non ha disposto di rimuovere. La storica piazza Castello continua ad essere dimenticata dalla politica locale, in pessime condizioni, adibita in maniera svilente esclusivamente a parcheggio".

"Savignano ’città della fotografia’ sta perdendo la sua identità - cotinua Foschi - a parte il costosissimo Sifest che dura pochi giorni, nulla durante il resto dell’anno. Il ’Parco di Valle Ferrovia’, tanto decantato nella campagna elettorale del 2019, dopo quattro anni è ancora fermo al palo senza un progetto identitario che Savignano Oltre aveva condiviso, che poteva dare lustro al territorio e all’eccellenza di Casadei ma che non è stato nemmeno preso in considerazione. Il parco del centro sociale Baiardi nel quartiere Cesare è sparito da ogni tipo di finanziamento. Viale della Libertà, lasciato in condizioni pessime, è diventato pericolosissimo".

"Noi di Oltre - prosegue Foschi - abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale più volte a intervenire. In uno degli ultimi Consigli Comunali fu garantito che, entro il 31 dicembre di quest’anno, il viale sarebbe stato messo in sicurezza. Promessa non mantenuta. La nuova rotonda dell’Alberazzo è stata fatta con un progetto quantomeno rivedibile, dal punto di vista economico e funzionale ’troppo costosa e poco sicura’. Il centro storico invece di diventare il gioiellino della città è ridotto a una strada trafficatissima senza regole e parcheggi selvaggi, senza una identità, e nel periodo natalizio, senza una iniziativa degna di questo nome è ancora più triste e avvilente. In questi ultimi 4 anni (che sommati ai 5 precedenti fanno 9 di amministrazione Giovannini) ci sono stati solo pochi lavori a spot senza un filo conduttore e senza un briciolo di miglioramento generale del territorio. Noi di Oltre denunciamo la mancanza di un progetto che si traduca in una Savignano attraente e più sicura, capace di richiamare turisti e visitatori che possa creare valore economico, arricchendo il tessuto sociale".