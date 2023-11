In centro tornano gli ’street tutor’. Orario prolungato fino alle 3 di notte

C’è chi li vede come minacciosi ‘vigilantes’ con intenti repressivi e chi come steward senza precisi poteri e dunque sostanzialmente inutili. In realtà gli ’street tutor’ sono figure in rapida diffusione in moltissime città italiane e sono da anni presenti in altrettante città europee con esperienze sul largo largamente positive. Ora gli ’street tutor’ tornano in campo anche nella nostra città, in particolare nel centro storico e nelle aree dove si concentra la ‘movida’, insomma le zone di più alta frequentazione notturna per la presenza di locali che attirano in prevalenza un pubblico giovanile. Si tratta di vere e proprie figure professionali che, restando al fianco degli agenti della Polizia Locale, possono essere impiegate in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. A seguito di una prima sperimentazione avvenuta nel 2022 e dopo aver raccolto riscontri positivi da parte di cittadini e pubblici esercenti, l’amministrazione comunale di Cesena conferma dunque questo servizio di prevenzione dei comportamenti inadeguati e rispetto del decoro urbano affidando il servizio alla ditta Top Secret di Ferrara, azienda di grande esperienza nel settore, che sarà operativa in città nella giornate di giovedì e domenica, dalle ore 22 alle ore 2, e venerdì e sabato dalle ore 23 alle ore 3. Il servizio è stato dunque prolungato di un’ora nella notte rispetto alla precedente ‘edizione’. "Così come avvenuto nei mesi scorsi – spiega l’assessore comunale con delega alla sicurezza Luca Ferrini – queste figure altamente specializzate saranno impiegate, a partire da stasera nell’area del centro storico, con particolare attenzione alla zona della Barriera Cavour, dei giardini Savelli, dei giardini Pubblici e Serravalle, e nell’area della stazione ferroviaria, dove spesso insistono piccoli gruppi che generano situazioni di disturbo. La presenza degli street tutor, condivisa con la Polizia Locale e con le altre forze dell’ordine che operano a livello locale, rientra nell’ambito di un più ampio progetto di presidio e monitoraggio del territorio con cui vogliamo rafforzare i progetti di sicurezza urbana riducendo i rischi di conflitti e incrementando la mediazione dei conflitti in spazi pubblici. A questo proposito, raccogliendo le richieste dei cittadini, abbiamo esteso di un’ora il presidio in queste aree cittadine nelle giornate del venerdì e del sabato. La presenza di questi operatori inoltre rassicura frequentatori, cittadini e commercianti, e consente a tutti di vivere al meglio la propria serata in compagnia".

Gli street tutor mobilitati dal Comune di Cesena svolgeranno il loro servizio in particolare gli spazi pubblici interessati da un’alta frequentazione di persone e da una rilevante presenza di esercizi economici attrattivi. L’amministrazione comunale evidenzia che il loro ruolo consiste in un’azione di vigilanza e mediazione svolta da soggetti perfettamente riconoscibili e disarmati. Nel corso del 2022 il muncipio la ha avviato questa sperimentazione sulla base di un finanziamento ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione della Stazione, nell’ambito del quale è compreso anche l’accesso a questa forma di supporto per la sorveglianza di alcune aree della città nelle sere di maggiore rilievo sotto il profilo della movida. I tutor prestano il servizio coordinato dalla Polizia Locale e resteranno a disposizione delle forze di polizia per trasmettere segnalazioni qualificate in tempo reale.

re.ce.