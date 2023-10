In cinquecento alla ’Camminata del Cuore’

di Giacomo Mascellani

E’ stata un successo l’edizione 2023 della ’Camminata del Cuore’, l’iniziativa organizzata dalla maestra Cinzia Giorgetti della scuola elementare di Villamarina, per dare fiducia e conforto ai malati oncologici. Sono stati raccolti 4.278 euro che saranno devoluti allo Ior, ed in particolare al ’Progetto Pet Therapy’ del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini. Cinzia è tra le persone che hanno dovuto affrontare un tumore; è accaduto nel 2018, ma fortunatamente ce l’ha fatta e da quel giorno desidera trasmettere una parola di speranza.

Dal Polo scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina, è partita la camminata alla quale hanno partecipato in 500 fra bambini, genitori, insegnanti e amministratori, tra i quali anche i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico e Roberto Pari di Gatteo, il dirigente scolastico Saverio Gallizzi, Barbara Burioli dello Ior, le istruttrici Chiara Versari e Giulia con i cani Pepper e Arwen coinvolti nel progetto di pet therapy a Rimini e i volontari del Comune di Gambettola.

Il serpentone ha percorso via Litorale Marina fino a viale delle Nazioni, dove si è fermato di fronte alla villa della famiglia Casadei, dove Cinzia, che è stata amica di Raoul Casadei, ha salutato i parenti del Re del Liscio. La camminata ha raggiunto il Bagno Milano di Villamarina, dove i partecipanti sono stati accolti da un mare di palloncini colorati, per un momento di condivisione e un abbraccio speciale dedicato a Cinzia. È stato un insieme di emozioni, da quelle colorate e di festa, al pensiero rivolto ai piccoli malati oncologici e alle loro famiglie.

Cinzia Giorgetti è stata molto soddisfatta: "Viale delle Nazioni diventa un punto di unione e non di divisione delle due città, con i sindaci che partecipano assieme e questo è stato molto bello. Al Bagno Milano oltre ai cuori portachiavi che ho donato a tutti, sono state regalate le cantarelle dai volontari del Centro culturale ’Giulio Cesare’ dell’Auser di Gatteo. È stato un momento di festa molto romagnolo, con un grande cuore salvadanaio simbolo della camminata, dove i bambini hanno messo un soldino e noi abbiamo donato i palloncini e le ’pietre magiche’. Dall’esperienza vissuta sulla mia pelle ho imparato che i momenti duri e dolorosi della chemioterapia, devono essere vissuti solo come una parentesi della vita e non come la vita; ed in questi momenti particolari, per i bambini malati, il lavoro dei cani addestrati e dei loro istruttori è importante per sostenere e curare la mente, il cuore e l’anima dei piccoli. Per questo, quando ho visto i filmati dei bambini che giocano con i cani mentre hanno il sondino, ho deciso di dargli una mano attraverso la Camminata del Cuore".