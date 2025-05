In Comune celebrati gli alunni campioni della matematica

Sono stati ricevuti e premiati in Comune a San Mauro Pascoli, gli alunni della classe 3ªF della scuola secondaria Giovanni Pascoli di San Mauro, vincitori per il secondo anno consecutivo della gara nazionale ’Matematica Senza Frontiere’. Per tutte le classi terze partecipanti, i quesiti da risolvere sono dieci e vengono elaborati suddividendo la classe in gruppi. I 21 alunni, guidati dall’insegnante di matematica e scienze, Chiara Ristori, hanno conquistato nuovamente lo scettro di questa competizione nazionale. La 3F, con la stessa insegnante, si era aggiudicata il titolo anche lo scorso anno. A consegnare le pergamene di riconoscimento per il risultato raggiunto ad alunni e insegnanti nella sala consiliare del Comune di San Mauro, sono stati il sindaco Moris Guidi, l’assessora alla scuola Lisa Maroni e il dirigente scolastico Jaime Amaducci. Grande soddisfazione ha espresso il dirigente scolastico Jaime Amaducci mentre il sindaco Moris Guidi e l’assessora Lisa Maroni hanno aggiunto: "Questo risultato è il frutto di un percorso educativo solido, fatto di impegno quotidiano, collaborazione e valorizzazione di ciascun alunno. Ciò che rende questa competizione ancora più significativa è il lavoro di gruppo e il superamento delle difficoltà con spirito di squadra e responsabilità. Un ringraziamento speciale va anche ai docenti, in particolare alla professoressa Chiara Ristori, e all’intero istituto comprensivo, per aver saputo accompagnare e motivare i ragazzi con passione e competenza. Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e dimostra quanto la scuola sia un presidio fondamentale di crescita e sviluppo per le nuove generazioni".

e. p.