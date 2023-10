In corso Perticari riapre la ’Rosticceria del corso’

A Savignano all’inizio di corso Perticari, è stata inaugurata la riapertura, con una nuova gestione, della ’Rosticceria del corso’, dopo una breve chiusura. A condurla sarà Samuele Sapigna imprenditore di 23 anni con la mamma Marzia che già conduce il vicino ’Bar Galleria’ e delle zie Alessia e Manuela. E’ una gastronomia con primi piatti, secondi e contorni già pronti e anche da fare su ordinazione. La Rosticceria del Corso sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 21, tranne lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio.

Samuele Sapigna spiega i motivi per cui un giovane ha aperto una attività nel settore della gastronomia: "In primis con due anni di pandemia la gastronomia è riuscita a sopravvivere, nonostante le mille difficoltà, la gente non ha perso la buona abitudine di ordinare e di andare prendere i piatti pronti. Ho frequentato l’Iti per diventare perito chimico, ma ho lasciato la scuola in 5ª perché dovevo studiare in dad da casa e ho perso entusiasmo per la scuola. Così ho smesso, ho fatto il cameriere e poi magazziniere. Ora ho deciso di aprire una rosticceria. Offro prodotti a km0, con una signora che fa la sfoglia e prepara a mano pasta, piada e cassoni. Anche carne e verdure sono di produzione di Savignano e dintorni. Cercherò di tenere i prezzi più accessibili possibile".

e.p.