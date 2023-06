In crisi dopo una vita di sacrifici "La spesa? Offerte e discount"

È in pensione dal 1998, dopo una vita di lavoro al Petrolchimico di Ravenna. Pensava che si sarebbe goduto il meritato riposo serenamente, assieme alla moglie (ex operaia, anche lei in pensione), nella casa di proprietà che si era costruito in anni e anni di sacrifici. Invece, il 77enne cesenate Giancarlo Boschi ha dovuto imparare, col passare del tempo e il progressivo aumento del costo della vita, la difficile arte dell’equilibrismo fra i conti che non tornano mai.

Boschi, quali sono le preoccupazioni economiche che la affliggono, nonostante la casa di proprietà e la titolarità di due redditi da pensione?

"Oggi, avere una casa di proprietà non è più indice di benessere e agiatezza, anzi. Le spese condominiali sono esose, le utenze domestiche in continuo aumento. Ma i problemi veri sono iniziati quando mio fratello, che può fare affidamento soltanto su di me, è diventato disabile al 100%".

A quanto ammontano le spese per assistenza e cure mediche?

"Soltanto l’ausilio della badante, che nel nostro caso è necessaria 24 ore su 24, richiede circa 2mila euro al mese, tra stipendio e contributi. Mio fratello ha una pensione da coltivatore diretto, dunque fra le più basse nel nostro Paese: ci barcameniamo come possiamo, attingendo ai nostri e ai suoi risparmi. Non voglio pensare a quando – ma accadrà presto, purtroppo – avrà bisogno di essere ricoverato in una Rsa".

Come vi regolate per la spesa?

"Andiamo alla ricerca di offerte e promozioni e ci rechiamo spesso anche ai discount".

Avete dei figli che, eventualmente, potrebbero dare una mano?

"Abbiamo un’unica figlia che vive per conto suo e lavora da anni, con contratti precari, nel settore informatico. Mancano la sicurezza, la serenità per guardare al futuro e programmare i propri obiettivi".

Lei fa parte di Fnp Cisl Romagna, il sindacato dei pensionati. Cosa chiederebbe al governo?

"Innanzitutto, che stipendi e pensioni siano realmente adeguati al costo della vita e all’inflazione. Non lo chiederei solo per noi pensionati, ma per i nostri figli: continuando di questo passo, finiranno per percepire pensioni da fame".

Maddalena De Franchis