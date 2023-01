In distribuzione il tradizionale calendario curato dall’Avis

Sul territorio di Cesenatico prosegue la distribuzione dei calendari per il 2023 a cura dell’Avis. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato e tradizionale, che coinvolge gli oltre mille volontari iscritti all’associazione dei donatori di sangue in città, con in testa Francesco Sami, Giammarco Boschetti e Luciano Boschetti, rispettivamente presidente, segretario e tesoriere dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue.

Per richiedere informazioni sulle numerose attività messe in campo dall’associazione e per ricevere il nuovo calendario, è possibile rivolgersi nella sede situata all’interno dell’ospedale Marconi di Cesenatico, dove l’apertura al pubblico è garantita tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.