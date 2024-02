In dono a papa Francesco: "Una Madonna dal fango"

"L’uso delle tecnologie ha accresciuto le possibilità del settore, ma è importante che non finisca per sostituire la fantasia dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Le macchine replicano, anche con una rapidità eccezionale, mentre le persone inventano!". Sono parole del pa rivoltw ai 7000 imprenditori e dirigenti di Confartigianato giunti da tutta Italia e ricevuti in in udienza nell’aula Paolo VI in Vaticano. Erano presenti anche 300 imprenditori e collaboratori di Confartigianato Federimpresa Cesena che si sono spostati con cinque pullman, capeggiati dal Gruppo di Presidenza e dal segretario Stefano Bernacci. Il pontefice ha rimarcato che negli ultimi decenni l’artigianato ha conosciuto notevoli trasformazioni, passando dalle piccole botteghe ad aziende che producono beni e servizi anche su larga scala e ha sottolineato che le attività artigiane valorizzano ingegno e creatività umana".

Papa Francesco ha sottolineato ancora che i prodotti "che escono dalle attività cartigianali amminano per il mondo intero e lo abbelliscono, rispondendo ai bisogni della gente. L’artigianato è una strada per lavorare, per sviluppare la fantasia, per migliorare gli ambienti, le condizioni di vita, le relazioni".

"Siamo profondamente grati a Papa Francesco - mettono in luce il Gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena e il segretario Stefano Bernacci - le sue parole ci rafforzano e ci sostengono nell’impegno ad utilizzare l’intelligenza artigiana per contribuire a costruire un modello di sviluppo sostenibile e a misura d’uomo. Papa Francesco ha sottolineato i valori espressi dagli artigiani e dai piccoli imprenditori italiani: trasmissione di competenze, sostenibilità, passione e per il ‘fare bene’, solidarietà, lavoro come ‘ponte’ tra generazioni e al servizio della comunità, per un modello di sviluppo inclusivo".

All’udienza Confartigianato ha offerto a Papa Francesco tre doni simbolo dei valori espressi cegno realizzato dagli artigiani di Bergamo e posto nell’ospedale da campo costruita durante la pandemia, un calice in argento realizzato da un maestro orafo e ‘La Madonna delle Grazie’, creata con l’argilla recuperata dopo l’alluvione in Romagna.