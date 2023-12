In due anni 14,5 milioni di risarcimento

Succede. Si sa quanto la letteratura del genere sia prodiga di eventi apparentemente assurdi. Ma ci sono errori tragici, alcuni dei quali hanno provocato il decesso del paziente, e altri più o meno rimediabili. Neppure la sanità romagnola ne è esente tant’è che in due anni, secondo il bilancio più recente, ha ricevuto dalla Regione 14,5 milioni di euro. Rappresentano il rimborso che Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini - ossia l’Ausl Romagna - hanno ricevuto per gli errori medici i cui risarcimenti hanno superato il valore singolo dei 250 mila euro. A questi si aggiungono tutti gli altri, ossia quelli di valore inferiore a quella cifra. In totale, stando alle informazioni della dottoressa Donata Dal Monte responsabile dell’Unità di Medicina Legale dell’Asul Romagna, la sua unità apre in media di 250 sinistri ogni due anni. Si va dai 1.239 del 2017 ai 1.038 del 2022. Un quarto di quelli regionali. La maggior parte sono sotto ai 50 mila euro. Pochi tra i 250 mila e il milione e mezzo, pochissimi sopra a questa cifra. Ma ci sono. In totale la Regione, negli ultimi due anni, ha messo a disposizione delle Ausl, attraverso un fondo destinato, la bellezza di 33,5 milioni di euro. A conti fatti Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini rimborsano (o sbagliano?) quanto Ferrara, Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza tutte insieme. La maggior parte dei risarcimenti non riguarda i decessi, che rappresentano una quota bassa, ma le lesioni personali. In cima ci sono i danni da parto e le lesioni ai neonati, segue l’area oncologica, ossia le diagnosi ritardate, qualche volta legate ai programmi di screening. Tra quelli molto onerosi ci sono alcuni errori chirurgici. Peraltro è cresciuto negli anni il quantum di ogni singolo sinistro. In genere il medico non risponde personalmente dell’errore ma c’è chi si tutela anche attraverso assicurazioni personali per eventuali colpe gravi, valutate dalla Corte dei Conti, che di solito assolve.