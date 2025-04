"In estate nelle aule romagnole si bolle"

Francesco Postiglione, preside del liceo linguistico Ilaria Alpi, cos’ha il calendario scolastico che non va, visto che la Regione ci vorrebbe mettere mano? "Non ha nulla che non va secondo me. O perlomeno non lo considero uno dei principali problemi della scuola italiana. Poi è sicuramente possibile apporre aggiustamenti e correzioni".

Cosa ne pensa dello ‘Spring Break’ come novità da inserire anche in Italia? "Non ho opinioni negative su questa proposta. Ovviamente spetterà all’assessora Isabella Conti valutare. Mi fa piacere leggere nelle dichiarazioni che l’assessora vuole sentire il mondo della scuola, prima di decidere".

La proposta di posticipare la fine della scuola al termine di giugno come la vede? "Credo che possa risultare difficile per la scuola italiana terminare dopo il 7 giugno. Le scuole superiori hanno l’esame di maturità, e le scuole medie l’esame di terza che deve finire entro il 30 giugno. Dal 7 giugno devono iniziare gli scrutini. Non vedo invece particolari difficoltà nell’iniziare prima l’anno scolastico a settembre".

Per i ragazzi l’assenza di tre mesi durante l’estate è troppo lunga? "Non c’è una vera assenza di tre mesi, è solo una delle leggende che corrono nel mondo della scuola. Come preside mi sento di dire che la scuola non è chiusa per tre mesi. I bambini delle elementari possono frequentare i centri estivi. Non c’è interruzione del servizio scolastico, ci sono progetti di eccellenza e di approfondimento. Chi ha insufficienze alle superiori, poi, può seguire i corsi di recupero estivi tra metà giugno e fine luglio, e nella prima settimana di settembre ci sono gli esami di recupero".

Gli studenti promossi a pieni voti a giugno, però, non hanno esami di riparazione… "Tutto sommato loro non hanno bisogno di maggiore formazione e possono farsi le loro meritate vacanze".

In Romagna il periodo delle vacanze estive è importante anche per le strutture che investono sul turismo… "Nel nostro territorio il discorso ‘vacanziero’ è molto sentito. Quando si è parlato della proposta di accorciare le vacanze estive a scuola, molte famiglie hanno rappresentato la difficoltà concreta di problemi legati alle vacanze e al lavoro estivo".

Se potesse fare lei un calendario scolastico? "Cambierei il calendario deciso nel 2012. Anni fa mandai una lettera alla Regione su questo punto. La nostra regione ha stabilito un calendario perenne con inizio scuola il 15 settembre e termine il 6 giugno. Non c’è flessibilità".

In definitiva, è favorevole o contrario a una eventuale decisione di restringere il periodo di vacanze estive a scuola? "Non sono favorevole. Non a caso questa scelta avviene nel Nord Europa che non ha le condizioni climatiche e turistiche che abbiamo noi. Per fare quello che succede nel Nord Europa bisognerebbe attrezzare tutte le aule scolastiche di aria condizionata, perché a luglio sui banchi di scuola si bolle. L’intero territorio della Romagna vive una vita a giugno, luglio, agosto e settembre molto diversa da altri territori. Detto questo, voglio precisare che sono molto rispettoso delle competenze e, se questa competenza spetta alla Regione, la lasciamo alla Regione. Sicuramente l’assessora sentirà tutti i chiamati in causa. La scuola non è ovviamente l’unico settore che va consultato".