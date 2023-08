"In estate turisti in calo in città, servono eventi di qualità"

"Trend turistico in affanno per Cesena. I dati di giugno 2023 rispetto a giugno 2022 stimano un meno 8,7 per cento di turisti nella media tra italiani e stranieri e un meno 6,5 di pernottamenti". Lo affermano i consiglieri comunali della Lega che proseguono. "E anche se guardassimo ai dati complessivi del primo semestre 2023 dove, secondo la Regione, Cesena avrebbe un +7,9% di arrivi e +6,8% di presenze – sostengono i consiglieri – , la nostra città sarebbe comunque la penultima della graduatoria delle mete emiliano-romagnole, sopra solo a Faenza che ha due pesanti segni meno".

"Né l’alluvione può giustificare i dati poco lusinghieri delle città romagnole visto che Forlì, certamente più colpita di Cesena dalle conseguenze del maltempo, è in quinta posizione nella graduatoria semestrale regionale superando Cesena con un +14,1% di arrivi e un + 22,8% di presenze e mantiene il trend positivo anche nel giugno 2023 rispetto a giugno 2022, con un +10,8 di turisti (italiani e stranieri) e un +26,1% di pernottamenti".

"Siamo già certi – incalzano i consiglieri della Lega – che la Giunta Lattuca minimizzerà e giustificherà i dati cercando di confondere le acque, ma non crediamo possano rimanere indifferenti sull’andamento negativo le associazioni di categoria e tutte le filiere coinvolte in questo settore economico prioritario. Come Lega abbiamo più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di potenziare la promozione turistica, anche attraverso l’organizzazione di eventi di qualità che coinvolgano il patrimonio culturale cittadino". "Per la Lega è stato un errore – conclude il gruppo consiliare della Lega – conferire la funzione turismo all’Unione dei Comuni Valle del Savio che ha affidato la strategia turistica dell’intera Valle del Savio a un raggruppamento di imprese. Da quel momento non si è più saputo nulla di concreto e chiaro sulle politiche turistiche di Cesena. Cambierà il trend negativo registrato a giugno 2023 rispetto al 2022? Ce lo auguriamo, ma difficilmente la città potrà consolidare il suo ruolo turistico con la visione di così corto respiro".