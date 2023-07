In fuga dall’isola in fiamme "Siamo miracolati, il fumo si alzava e avevamo paura"

di Annamaria Senni

Intrappolati nell’inferno di fuoco di Rodi, migliaia di turisti sono stati costretti a fuggire dagli alberghi e dai propri alloggi in seguito all’incendio boschivo divampato nell’isola greca. Fiamme che hanno iniziato a diffondersi una settimana fa nel centro dell’isola, e che poi si sono estese velocemente nei giorni seguenti verso sud-est favorite dai forti venti, con conseguenze devastanti. Fiamme oltre i 5 metri di altezza che hanno distrutto abitazioni e hotel e trentamila persone evacuate. Tra i turisti, in vacanza a Rodi, la settimana scorsa, c’era anche una coppia di fidanzati cesenati, la 26enne Jennifer Papa e il 28enne Gabriele Vittori, che si sentono ’miracolati’ per essere scampati al devastante incendio.

Jennifer Papa quando siete rientrati in Italia?

"Siamo tornati domenica e, quando il volo è partito verso mezzogiorno, dopo due ore di ritardo, abbiamo tirato un sospiro di sollievo. In aeroporto c’erano tantissimi turisti accampati, senza bagaglio, che erano stati prelevati dalla spiaggia in costume e con pochi vestiti addosso portati in salvo. C’erano turisti che piangevano che hanno raccontato che le fiamme e la cenere erano ovunque e che c’era gente in fuga dappertutto. Una coppia di turisti stranieri ha raccontato che è dovuta scappare di notte dall’albergo e non ha potuto prendere con se’ neanche i documenti".

Voi dove alloggiavate a Rodi?

"Eravamo in un albergo a Faliraki, a nord di Rodi. L’incendio è scoppiato a dieci minuti di macchina dal nostro hotel. Abbiamo visto alte colonne di fumo in lontananza, ma per fortuna le fiamme non si sono propagate verso il nord dell’isola, perchè il vento tirava nella direzione opposta. Il fumo però cresceva ed eravamo preoccupati".

Quando avete capito la gravità della situazione?

"Abbiamo capito che l’incendio stava assumendo una portata enorme sabato pomeriggio, mentre rientravamo da un’escursione a Chalky. Nel viaggio di rientro in pullman alcuni turisti, che alloggiavano in diversi alberghi a Rodi, sono stati avvisati che non potevano rientrare nei loro residence perché le fiamme si erano estese nell’isola. Poi quando siamo rientrati nel nostro hotel c’è stato il black out e abbiamo avuto paura. Nel nostro albergo non ci hanno detto niente, credo per non allarmarci. Il giorno dopo ci siamo messi in viaggio in macchina e abbiamo trovato tutti i distributori di benzina chiusi a causa dell’incendio. Arrivati in aeroporto abbiamo assistito alle drammatiche testimonianze della gente che aveva visto il fuoco davanti a se’".

Cosa vi hanno raccontato?

"Una famiglia con due bambini ci ha raccontato che durante la notte ha sentito un allarme fortissimo e incomprensibile. Poi gli è stato comunicato che avevano solo dieci minuti di tempo per lasciare la camera, e che dovevano prendere le cose indispensabili e andare subito in spiaggia. Qui li hanno prelevati le navi della guardia costiera per portarli in zone sicure. C’era una ragazza che piangeva perché avevano perso tutti i bagagli con dento oggetti preziosi, altri che, come noi, si sentivano miracolati".

I voli hanno subito molti ritardi in aeroporto?

"Sì, il traffico aereo era rallentato perché in pista arrivavano i Canadair per fare rifornimento d’acqua e poi si rimettevano subito in volo per andare a spegnere i roghi, per cui gli arei di linea non potevano partire. Noi abbiamo atteso due ore nella pista di decollo, poi finalmente il nostro aereo ha preso il volo e siamo fuggiti da quell’incubo".