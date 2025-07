In gita alla scoperta della cascata delle Marmore

Successo per la gita annuale dell’Auser di Sogliano al Rubicone, che ha portato 55 soglianesi alla scoperta della Cascata delle Marmore. Questa iniziativa, ormai un appuntamento fisso, ha riunito persone che quotidianamente si dedicano al servizio e alla cura sociale del nostro territorio, confermandosi un’occasione preziosa per rafforzare i legami e celebrare lo spirito di comunità.

La giornata è cominciata con la visita alla cascata, un’esperienza resa ancora più affascinante dal percorso del Mito di Velino e Nera. Questa leggenda antica, che narra il trionfo dell’amore e della giustizia contro ogni avversità, ha offerto ai partecipanti un momento di riflessione sulla forza dei sentimenti e sulla perseveranza.

Il momento del pranzo si è trasformato in una vera festa all’aperto, ospitata nella cornice naturale del Lago di Piediluco. All’ombra di alberi secolari e con i monti umbri a fare da sfondo, l’atmosfera era rilassata e gioiosa. Un plauso speciale va all’organizzazione e allo spirito di iniziativa dei soci. Durante una sosta imprevista sulla via del ritorno, hanno saputo improvvisare un rinfresco delizioso, dimostrando una sorprendente capacità di adattamento e una grande generosità.

Ha detto l’assessore Gianfranco Bernucci: "Momenti come questi non sono solo un’occasione per ammirare le bellezze del nostro Paese, ma sono il cuore pulsante della nostra comunità".