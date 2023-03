In guerra battendo sui tasti Alla Fiera in mostra leggendarie macchine per scrivere

La Virotype del 1914, utilizzata sui campi di battaglia della prima guerra mondiale. Oppure la Corona 3 del 1912, il modello preferito da Ernest Hemingway. Sono alcune della macchine per scrivere d’epoca che saranno messe in mostra a Cesena Fiera oggi e domani durante il Mercato dell’antiquariato ‘C’era una volta…’. La mostra s’intitola ‘Comunicazione in tempo di guerra’ e oltre alle macchine presenta apparecchi radio e criptografici, macchine fotografiche, e anche una Jeep MB Willys del 1942. "Saranno esposti più di 40 pezzi – spiega il collezionista di macchine per scrivere Cristiano Riciputi, curatore della mostra – che vanno dai primi del ‘900 fino alla seconda guerra mondiale. Nucleo centrale sono le macchine per scrivere utilizzate dai reporter di guerra, ma anche le macchine utilizzate dai militari nelle retrovie dei campi di battaglia". Tra gli altri esemplari ci sarà la Olivetti M1 che subì una limitazione nel numero di esemplari costruiti proprio a causa della Prima guerra mondiale. Durante il conflitto la Olivetti fu riconvertita alla costruzione di materiale per l’esercito, fra cui magneti per gli aerei da caccia. E uno di questi rari magneti sarà esposto, uguale a quello che accese l’aereo di Francesco Baracca per il suo ultimo volo prima di essere abbattuto dai caccia austriaci il 19 giugno 1918. Attraverso i modelli economici costruiti nel periodo dell’autarchia del ventennio fascista, si arriva a quelli più recenti come le leggendarie Olivetti Lettera 22 e Lettera 32. Infine una macchina criptografica Enigma, una delle poche ancora funzionanti, grazie alla quale i nazisti si scambiavano messaggi durante la Seconda guerra mondiale.