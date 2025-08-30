In manette per spaccio. Preso mentre porta la droga ai clienti

Aveva hashish e cocaina pronti per essere venduti. A Cesena la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne, cittadino italiano, residente a Cesena, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di spacciatore incallito.

I poliziotti del Commissariato e della Squadra Mobile di Forlì hanno scoperto che il 53enne era particolarmente attivo, nel territorio cesenate e non solo, nel commercializzare cocaina e hashish. Una fitta rete di clienti che veniva accontentata tramite rapide consegne che l’individuo realizzava a ogni ora del giorno muovendosi con la sua auto.

I poliziotti lo hanno fermato mentre proprio a bordo della sua vettura era impegnato nel giro di consegne degli stupefacenti e, al momento del controllo, aveva diverse dosi di cocaina e hashish già suddivise e pronte per la cessione.

Gli agenti hanno documentato con precisione tutta la sua attività quotidiana di consegne ai clienti.

Dalla successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato altri 33 grammi di cocaina e più di mezzo chilo di hashish.

Tutta la sostanza rinvenuta, insieme a contanti riconducibili all’attività illecita e al classico materiale utilizzato per il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il 53enne cesenate è stato così arrestato in flagranza di reato e in sede di udienza di convalida il giudice del tribunale di Forlì, ritenuto legittimo l’arresto, ha disposto la permanenza in carcere dell’imputato, ritenendo evidentemente grave la situazione e la possibilità di reiterazione del reato di spaccio.

e. p.