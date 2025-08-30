Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
In manette per spaccio. Preso mentre porta la droga ai clienti
30 ago 2025
ERMANNO PASOLINI
In manette per spaccio. Preso mentre porta la droga ai clienti

Un 53enne cesenate è finito in carcere. Indagini della polizia

Parte del materiale sequestrato al 53enne accusato di spaccio di stupefacenti

Parte del materiale sequestrato al 53enne accusato di spaccio di stupefacenti

Aveva hashish e cocaina pronti per essere venduti. A Cesena la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne, cittadino italiano, residente a Cesena, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di spacciatore incallito.

I poliziotti del Commissariato e della Squadra Mobile di Forlì hanno scoperto che il 53enne era particolarmente attivo, nel territorio cesenate e non solo, nel commercializzare cocaina e hashish. Una fitta rete di clienti che veniva accontentata tramite rapide consegne che l’individuo realizzava a ogni ora del giorno muovendosi con la sua auto.

I poliziotti lo hanno fermato mentre proprio a bordo della sua vettura era impegnato nel giro di consegne degli stupefacenti e, al momento del controllo, aveva diverse dosi di cocaina e hashish già suddivise e pronte per la cessione.

Gli agenti hanno documentato con precisione tutta la sua attività quotidiana di consegne ai clienti.

Dalla successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato altri 33 grammi di cocaina e più di mezzo chilo di hashish.

Tutta la sostanza rinvenuta, insieme a contanti riconducibili all’attività illecita e al classico materiale utilizzato per il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il 53enne cesenate è stato così arrestato in flagranza di reato e in sede di udienza di convalida il giudice del tribunale di Forlì, ritenuto legittimo l’arresto, ha disposto la permanenza in carcere dell’imputato, ritenendo evidentemente grave la situazione e la possibilità di reiterazione del reato di spaccio.

e. p.

