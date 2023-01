In marcia col vescovo per la pace

Una marcia, a Cesena, nel primo pomeriggio del primo giorno dell’anno, può cambiare le sorti dei tanti conflitti che stanno dilaniando il pianeta o che magari potrebbero aggiungersi a breve a una lista sempre e comunque troppo lunga? No, di certo. Ma non è questo il punto. Il punto è che di è di questo che c’è bisogno, in Romagna come in qualunque altro angolo della terra, in particolare ora, a quasi un anno dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, col Kosovo che sta rischiando di trasformarsi in una nuova polveriera o con la libertà che in Iran piuttosto che in Afghanistan o in Birmania è tutto tranne che garantita. C’è bisogno di dimostrare che guardare dall’altra parte non è la soluzione, né ora, né mai. Per questo il lungo serpentone di persone che recando i vessilli che inneggiano a un mondo diverso è una carezza al cuore. Ad aprire il corteo, partito dalla chiesa di San Domenico e diretto in cattedrale, ieri c’era il vescovo Douglas Regattieri, in silenzioso cammino sotto al manifesto della cinquantaseiesima giornata mondiale della pace: "Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid 19 per tracciare insieme sentieri di pace". Al microfono si sono succedete le testimonianze di chi i lati più bui di questi ultimi mesi li ha toccati con mano, come la mamma scappata dall’Ucraina insieme al figlio o l’infermiera che all’ospedale Bufalini ha lottato – e sta continuando a lottare- contro un virus che ha cambiato le nostre vite. Serve ripartire, dice lo slogan, magari interrompendo le relazioni diplomatiche e commerciali con chi non rispetta i diritti, come suggerisce il vescovo. Di certo seve farlo ora, farlo insieme è molto meglio.

Luca Ravaglia