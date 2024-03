In marcia verso la scuola del futuro. A Martorano la prima aula Stem

Primi passi verso la scuola del futuro. Che poi in effetti è ormai da tempo già diventata del ‘presente’ in un sempre più vasto spettro di realtà didattiche. La direzione del settimo circolo di Cesena, che raccoglie i plessi di Martorano, Ronta, Pievesestina, Torre del Moro e Vigne, attraverso la partecipazione al ‘Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next Generation class-ambienti di apprendimento innovativi’ ha avuto l’opportunità di realizzare un’aula Stem (che coniuga cioè l’insegnamento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in ciascuno dei cinque edifici scolastici frequentati dagli alunni delle elementari. Il progetto ha come obiettivo principale la trasformazione e il miglioramento degli spazi per rispondere alle mutate esigenze formative e favorire il potenziamento delle competenze e l’inclusione. L’inaugurazione della prima aula è avvenuta a Martorano alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, della dirigente Caterina Corsaro e del presidente del quartiere Ravennate Fabio Pezzi. "L’intervento su questi spazi – ha commentato Corsaro – ha riguardato gli arredi, con l’introduzione di tavoli modulari in grado di adattarsi alle diverse attività didattiche proposte, una postazione completa per i docenti e armadi per contenere i dispositivi e le attrezzature. Sono inoltre state introdotte nuove dotazioni digitali e materiali didattici per l’insegnamento delle discipline Stem. Con questo progetto ci aspettiamo di generare un impatto positivo sulla percezione delle materie in questione, incoraggiando gli studenti a sviluppare un interesse duraturo per la scienza e la tecnologia. Nel contempo si mira a fornire agli insegnanti uno strumentario innovativo e adattabile per lo svolgimento delle lezioni, contribuendo così a promuovere l’eccellenza nell’istruzione primaria".

"Quando parliamo di trasformazione e miglioramento degli spazi scolastici – ha aggiunto il sindaco Enzo Lattuca – facciamo riferimento proprio a questo: all’introduzione di nuove metodologie che stimolino i processi di apprendimento e alla creazione di spazi, come biblioteche, teatri e laboratori, da destinare alle diverse attività. Non a caso le scuole recentemente realizzate, come la primaria di San Vittore, rispondono a questi requisiti. Accogliamo dunque con particolare entusiasmo questo nuovo percorso avviato dalle scuole della nostra città".