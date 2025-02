In memoria della mamma aiuta un malato

Parte da Cesenatico una raccolta fondi per aiutare un uomo gravemente malato, residente a Higuey nella Repubblica Dominicana. A lanciarla è la connazionale Jessica Díaz, la quale ha 28 anni, è appunto di origini dominicane ma, da oltre 15 anni, vive a Cesenatico, dove si è trasferita nel 2009 con la mamma e la sorella "Beba" Yeilina, che gioca a pallavolo nella squadra del Bellaria. Jessica ha lavorato in uno studio odontoiatrico di Cesenatico e, dopo aver vinto una borsa di studio, si è trasferita a Milano per uno stage alla Dental Clinic dell’ospedale San Raffaele. Purtroppo Jessica e sua sorella hanno molto sofferto per la prematura scomparsa della mamma a causa di un tumore. Per questo motivo, quando hanno appreso la notizia di Fausto, un uomo dominicano malato di cancro, Jessica ha deciso di impegnarsi in prima persona: "Quando mia mamma stava male – dice Jessica –, in quei giorni difficili siamo stati aiutati dai miei zii, che hanno fatto un colletta per permetterci di andare avanti, mentre mia madre non poteva lavorare e doveva sottoporsi a delle cure specialistiche. Purtroppo mamma non ce l’ha fatta, ma senza quell’aiuto io e mia sorella non so come avremmo fatto ad andare avanti. Quando ho saputo della storia di Fausto, padre di cinque figli ed affetto da un tumore allo stomaco, ho deciso di attivarmi subito. Nella Repubblica Dominicana il sistema sanitario è molto precario e le cure migliori sono garantite solo dalle cliniche private che sono molto costose. Mi sono messa in contatto con Fausto inizialmente per verificare che fosse vera la sua storia, mi sono fatta inviare le sue cartelle cliniche e, dopo una serie di videochiamate, ho appurato che purtroppo è tutto vero".

Jessica ha già fatto una piccola donazione a Fausto con le sue disponibilità e nei giorni scorsi ha deciso di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFoundME, dove sinora ha raccolto 90 euro, di cui 60 messi a disposizione da lei, sua sorella e il suo fidanzato. "Servono almeno 1.500 euro per garantire una cura, Fausto è un uomo onesto ed è un gran lavoratore, ma per affrontare le spese dei cicli chemioterapici ha dovuto persino vendere la casa. Oggi, con tre figli minorenni su cinque, vive in una situazione di totale disperazione. Per questo vorrei lanciare un appello alla comunità di Cesenatico e agli amici romagnoli, affinché mi aiutino a raccogliere dei fondi". È possibile contribuire alla raccolta fondi collegandosi a www.gofundme.com/f/esta-persona-nos-necesita?qid=5a69c0b7e78314010251c95be3a51553, mentre per avere informazioni è possibile telefonare al 380 8981012 e parlare direttamente con Jessica.

Giacomo Mascellani