In memoria di Livio Neri. E’ sfida sotto canestro

Il ‘Livio Neri’s Playground’ arriva alla sua decima edizione. Il 29 e il 30 giugno il campo all’aperto del Minipalazzetto in zona Ippodromo ospiterà l’ormai radicatissimo torneo di 3 contro 3 di basket dedicato alla memoria di Livio Neri, giocatore e allenatore cesenate prematuramente scomparso. A organizzarlo sono gli amici di sempre, quelli coi quali Livio era cresciuto, in palestra in inverno e al campetto in estate quando, col sole a picco e le ginocchia sbucciate, si respira il vero amore per il gioco. In effetti lo zoccolo duro degli iscritti viene proprio da lì, da quel gruppo di atleti che, ora adulti, il primo amore non riescono a metterlo da parte. E non si pensi alle fidanzate dei tempi della scuola, perché qui, sul cemento, sotto la retina consumata dai canestri, coi gomiti alti e le caviglie reduci da mille battaglie, in cima alla lista c’è - e ci rimane - la palla a spicchi. Due giorni dunque di partite e di sfide assortite, come la gara del tiro da tre, in perfetto stile Nba, che per godersela alla grande, non serve essere in campo al Boston Garden, basta il ‘Minipala’. Sperando che non piova, perché se piove si va in palestra, ma il playground è quello lì fuori. Ed è un’altra cosa. Si gioca per vincere, perché altrimenti che gioco è? Però si gioca soprattutto per divertirsi, con uno spirito goliardico ormai nel dna di chi si conosce da sempre e che lo sta contagiando anche alle nuove generazioni, come i giovani e giovanissimi atleti che militano nelle squadre del vivaio della ‘Livio Neri’ e che sono anche loro parte integrante del progetto. Giocando, ovviamente, ma anche dando una mano negli allestimenti, corroborando lo spirito di gruppo. Come è successo giovedì sera, dopo il tramonto: prima si ‘prepara’ il campetto, poi si va tutti insieme a guardarsi Gara1 della finale Nba, che si gioca quando in Italia è notte fonda. Ma quando sei giovane, la scuola è finita e al tuo fianco ci sono gli amici giusti, all’orario non guarda nessuno. Il 29 e 30 giugno ci saranno la musica dal vivo, i food truck, le bibite e le birre. Ci sarà da ridere. E da rimettere in sesto gli addominali per tempo. Perché conta segnare un canestro più degli altri, ma conta anche farlo col giusto stile. Preparatevi, che qua si premia anche il giocatore più bello. "Abbiamo cambiato data in corso – spiegano gli organizzatori – per evitare concomitanze con altri eventi: questo torneo deve servire solo a divertirsi, non a pestare i piedi ad altri. Abbiamo entusiasmo da vendere: lo scorso anno attraverso una raccolta fondi avevamo racimolato una somma che avevamo promesso di utilizzare in tanti modi, anche per mettere mano alla struttura. Quello che per ragioni di tempo non siamo riusciti a portare a termine nei mesi scorsi, sta arrivando a conclusione ora. La ‘brandizzazione’ del campo, per esempio. Metteremo il nostro logo e cureremo tutti i dettagli della manutenzione, con un intento dichiarato: lasciare il campo in modo che sia migliore rispetto a quando lo abbiamo trovato". Le iscrizioni sono ancora aperte: informazioni disponibili sulle pagine social della ‘Livio Neri’.

Luca Ravaglia