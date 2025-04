In mostra 26 opere dell’artista Tina Sgrò con ’Dentro la luce’

La mostra ’Dentro la luce’ alla galleria Damasco presenta 26 opere dell’artista calabrese Tina Sgrò, che lavora tra Milano e Reggio Calabria ed è da tempo legata alla galleria d’arte cesenate, con i cui titolari condivide una stretta collaborazione professionale e un sentito rapporto di amicizia. Si tratta di opere in cui, come sempre, si ritrova l’elemento della luce; storie cromatiche di ambienti domestici sfuggenti ed indefiniti che riescono a trasmetterci nell’immediato una moltitudine di emozioni. L’inaugurazione della personale si terrà domani alle 17,30 in via Zeffirino Re alla presenza dell’artista. La mostra sarà aperta fino al 18 maggio, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Info al 335233971 o 3388207926.