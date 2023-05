In mostra bici d’epoca e mattoncini Lego

Tra le manifestazioni collaterali al Giro d’Italia, il ’Giro in mattoncini’ in sala Allende, in corso Vendemini 18, collezioni e opere originali realizzate con mattoncini Lego a cura di Gigliola Giocattoli e RomagnaLug oggi dalle 14 alle 19 e domani dalle 9.30 alle 19. "Obiettivo Italia Censimento Fotografico" nella Vecchia Pescheria, oggi e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Mostra fotografica Pol. Fiumicinese ed esposizione biciclette d’epoca di Loris Migani e Paolo Amadori nell’ex negozio Berardi in corso Perticari 43 oggi e domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.