In mostra i ’Notturni’ di Gattamorta

Sul sito www.alangattamorta.it, il pittore Alan Gattamorta di Cesenatico presenta una nuova rassegna di 20 acrilici su carta, titolata "Notturni". L’artista romagnolo propone una selezione di opere recenti, ispirata a persone e ambientazioni, riferite e descritte appunto in orari serali e notturni, quando ad illuminare i luoghi sono la luna, oppure le luci dei lampioni. In un’opera c’è una strada trafficata di automezzi con un sottopassaggio sullo sfondo, nell’altra una moto e un’auto parcheggiata e in altre ancora delle rotatorie, per una rassegna centrata prevalentemente sulle strade, dove tuttavia non si vedono i volti delle persone.