In mostra i prodotti tessili ottenuti con il riciclo

I prodotti tessili ottenuti con gli scarti. Il tema dell’economia circolare sarà al centro del direttivo del Gruppo giovani di Confartigianato Cesena che si terrà domani alle 17 all’impresa Brighi Group di Forlì in occasione di uno showroom in cui verranno condivise le ultime innovazioni tecnologiche sviluppate in ambito di economia circolare. Matteo Brighi, fra i soci titolari di Brighi Group, è presidente del Gruppo Giovani Confartigianato Cesena. Il coordinatore è Gabriele Savoia.

"L’obiettivo dello showroom – spiega Matteo Brighi – è presenteremo le soluzioni più innovative e all’avanguardia nel settore del riciclo dei materiali nel settore dell’imbottito e del tessile trasformando gli scarti di lavorazione in risorse. Sarà un modo per sensibilizzare anche l’opinione pubblica del nostro territorio nei confronti dell’economia circolare e quello che le aziende possono fare ". Brighi Group è stata fondata nel 1970 e opera nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di articoli tessili, in particolare nel settore del bedding, dell’imbottito e del poliuretano espanso. Produce macchine modulari e linee complete per la lavorazione di cuscini, guanciali, trapunte, divani, cucce per animali e altri prodotti imbottiti.

"Il Gruppo Giovani di Cesena - sottolinea Brighi - sta lavorando sulla tematica dell’economia circolare. Abbiamo organizzato diverse visite ad aziende locali che si sono distinte per l’adozione di pratiche sostenibili, cercando di promuovere e condividere buone pratiche in questo ambito. ll Premio Giovani Imprenditori della Regione Emilia Romagna è stato assegnato a un’impresa che ha costruito le proprie radici sull’economia circolare e ciò rappresenta un riconoscimento all’impegno verso la sostenibilità e incoraggia a continuare a lavorare su questo percorso virtuoso".