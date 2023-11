In mostra le ’Talee’ di Alice Tamburini

Inaugura oggi con la mostra ‘Talee’ della pittrice cesenate Alice Tamburini la stagione espositiva della Galleria Garibaldi di San Piero in Bagno: un nuovo spazio dedicato all’arte, in tutte le sue forme, che vuole essere anche una vetrina per far conoscere l’opera di alcuni talentuosi artisti romagnoli. "Le talee - spiega Alice Tamburini - sono parti di una pianta capaci di emettere radici, adoperate perciò per ‘rigenerare nuovi individui’, come si legge nel dizionario: i miei quadri sono le mie talee. Sono forme di moltiplicazione, in questo caso artistica, che permettono di conservare le caratteristiche della ‘pianta’ madre da cui derivano". In mostra alla Galleria Garibaldi ci sono 15 dipinti della pittrice cesenate, che resteranno esposti per un mese. "A dicembre ospiteremo quindi una mostra di opere della ceramista Alessandra Farneti - racconta Marcello Detti, musicista di San Piero in Bagno che insieme agli artisti Sara Fanti e Mauro Munaretti è socio della Galleria Garibaldi -, mentre a gennaio ad esporre sarà il pittore Alessandro Casetti". L’idea è quella di continuare, nei mesi, a dare spazio e voce ad altri artisti locali. Il vernissage oggi si tiene alle 18.30, per l’occasione dj set a cura di Console a Shangai 3.0.

Carlotta Benini