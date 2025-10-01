In oltre tremila al Badafest: "Dalla tragedia alla speranza"

Oltre tremila persone hanno partecipato al Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, il ragazzo deceduto a soli 24 anni il 6 luglio 2021. L’appuntamento si è tenuto al Parco di Levante ed è stato un grande successo; nei prossimi mesi verranno rese note le cifre ufficiali del ricavato da devolvere in beneficenza. "BadaFest è nato nel 2022 – spiegano gli organizzatori –, come un gesto collettivo, un festival costruito dal basso per unire musica, arte, skate e cura. Quest’anno, per la prima volta, si è allargato a due giorni, trasformando Cesenatico in un cantiere di energia, concerti, mostre, laboratori, skate contest, mercatini, incontri. I fondi raccolti andranno a sostegno della salute mentale e delle realtà sociali del territorio, perché Badafest non è solo festa, ma anche cura e restituzione. Un grazie speciale va ai volontari, centinaia di mani invisibili che hanno montato e smontato, cucinato e pulito, passato cavi e tirato su recinzioni. Nessun palco regge senza le viti che non si vedono, nessun prato vibra senza chi ci lavora dentro. Badafest è un’esperienza che respira e si propaga, un rito collettivo che continua a esistere tra le persone che lo attraversano; un esperimento di comunità, un rito urbano, una scossa collettiva che continuerà a crescere anno dopo anno. Ringraziamo anche il Comune per la collaborazione e gli sponsor". Il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi sono molto soddisfatti: "Come amministrazione sosteniamo da sempre il Badafest, perché unisce una causa sentita dalla città, il ricordo di Federico, a un’occasione di socialità, riflessione e arte. È un caso magnifico di trasformazione di un evento così tragico in un segno di speranza ed è bello vedere l’energia di tanti ragazzi sempre al fianco della famiglia di Federico".