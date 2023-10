In otto mesi 7.532 assunzioni

Sono circa 400 le cooperative associate a Coop Romagna e in questo momento il tema occupazionale sta creando alcune difficoltà. "Trovare nuove figure professionali e mantenere gli standard occupazionali - dice Simona Benedetti, coordinatrice territoriale Legacoop Romagna Forli-Cesena - a volte è un problema. C’è un tema occupazionale determinato dal molte circostanze e criticità. Sappiamo bene quanto sia complicato per le imprese trovare figure professionali a tutti i livelli, da quelli più bassi a quelli più alti". Emerge, dalle indagini fatte da Legacoop Romagna che le nuove assunzioni fatte dalle cooperative associate, nel periodo gennaio-agosto 2023, sono state 7.532 da 377 cooperative in Romagna. Legacoop Romagna prevede 3.300 assunzioni nei prossimi 6 mesi. Tra i 3.300 potenziali nuovi assunti la parte del leone la fa il settore Servizi (46%), seguito da produzione (edilizia e industriali, 26%), sociali (21%), agroalimentare (6%) e culturmedia (1%). "Le assunzioni - aggiunge Simona Benedetti - che sono state fatte nell’ultimo periodo riguardano principalmente il settore agroalimentare (per oltre il 50% del totale). Un altro settore che è in continua crescita, nonostante le difficoltà di questi ultimi tempi è quello dei servizi, seguono le cooperative del settore culturale e le cooperative di produzione (industriali metalmeccaniche e edili). Tra 7.532 le assunzioni fatte tra gennaio e agosto 2023 sono stati assunti per il 50% uomini e per il 50% donne. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali il 61% sono stati assunti a tempo determinato. Il 60 per cento del totale dei lavoratori assunti hanno una licenza di terza media, il 23 per cento sono diplomati, poco più del 6 per cento sono laureati".