In partenza per l’Erasmus Dal ’Serra’ all’Irlanda

Ventisette studenti in partenza per l’Erasmus. L’internazionalizzazione scolastica è un percorso avanzato per l’istituto tecnico economico Serra, già avviato prima del Covid e che ha visto un’importante e rapida crescita in termine partecipazione e collaborazioni nella ripartenza a pieno regime dopo la pandemia. "L’esperienza Erasmus – spiegano il dirigente Paolo Valli e la responsabile dello Sviluppo dell’internazionalizzazione scolastica professoressa Jenny Magalotti – offre un’opportuna concreta ai ragazzi del quarto anno di scuola superiore di vivere un periodo di scuola-lavoro all’estero di un mese circa, durante il quale sviluppare e migliorare competenze in un contesto internazionale dove i ragazzi sono portati a mettersi quotidianamente alla prova nella sfera linguistico-professionale ma anche e soprattutto sociale. L’anno scorso è stato approvato il nostro primo progetto in collaborazione con Uniser dal titolo ‘Serran-ndo le fila: In cammino verso l’Europa’, con la partecipazione di 27 studenti e di tre docenti in formazione continua presso partner europei. Gli obiettivi sono il potenziamento delle competenze digitali, maggiore specializzazione delle competenze professionali degli studenti compatibili con le richieste e le necessità del tessuto produttivo locale. I tre viaggi Erasmus per Malta, Francia, Spagna partiranno a metà e fine maggio, con studenti accompagnati da docenti interni".

"Il Serra – proseguono Valli e Magalotti - è particolarmente attiva anche sul fronte dell’inclusione favorendo la mobilità di studenti con fragilità socio-economica e disabilità fisiche e mentali. Da due anni ha infatti instaurato collaborazioni con enti locali per garantire esperienze più brevi di due settimane volte che possano dare la possibilità anche ai più fragili di partecipare e godere di tale opportunità. L’anno scorso la meta è stata Grecia, quest’anno l’Irlanda. Il valore aggiunto è sempre dato dalla presenza di accompagnatori interni".