In pensione il carabiniere figlio d’arte

Festa di pensionamento nella caserma dei carabinieri di Savignano sul Rubicone per Antonio Maimonte 59 anni, residente in città nel quartiere Cesare. Ha sempre fatto il suo servizio di carabiniere nella caserma di Savignano dal 20 aprile 1984 per ben 39 anni. Coniugato, una figlia, figlio del maresciallo Mariano Maimonte che guidò la stazione di Roncofreddo e ha pure due fratelli carabinieri: Paolo in servizio a Forlì e Davide a Cesena. Un’intera famiglia con la vita dedicata alla famiglia e all’Arma. Alla festa c’erano 40 invitati fra i quali il capitano Flavio Annunziata comandante la compagnia carabinieri di Cesenatico, i sindaci Filippo Giovannini di Savignano sul Rubicone e Roberto Pari di Gatteo, oltre a tutti gli ex comandanti della caserma di Savignano. Nell’indirizzo di saluto e di ringraziamento il luogotenente Salvatore Pagano comandante la stazione dei carabinieri di Savignano sul Rubicone ha detto: "Siamo tutti testimoni dell’attaccamento dimostrato da Antonio al servizio, alla divisa e alle sorti di questo reparto, al quale lui è legato tanto quanto la sua famiglia. Siamo testimoni anche della qualità del lavoro che ha espresso, della sua capacità di intrattenere relazioni positive con ogni tipo di persona, senza mai cadere nell’eccesso di confidenza, né in atteggiamenti o parole con nessuno, dosando serietà e ironia. Ma è nella vita interna del reparto che ha dato il meglio di sé. Ha indicato a tutti noi il modo di comportarsi e di operare prima di tutto con l’esempio e poi, solo se necessario, con le parole, sempre dette nel modo e nel momento giusto. Ha incitato tutti a svolgere il proprio servizio con impegno e senza cedimenti. Antonio, nel ringraziarti a nome di tutti, voglio dirti che siamo contenti di avere condiviso con te una parte del percorso della nostra vita lavorativa". Lui, che non sapeva nulla della festa, presenti la moglie Beata e la figlia Rebecca, è arrivato e quando ha visto i tanti amici si è commosso e ha ringraziato tutti per la bella vita passata insieme al servizio dei cittadini".

Ha aggiunto il capitano Flavio Annunziata: "Oggi salutiamo una pietra miliare della stazione carabinieri di Savignano sul Rubicone. A lui il mio ringraziamento per gli anni di servizio prestati sempre con grandi doti di professionalità e tratto a favore di questa comunità di cui rimarrà parte integrante".

Ermanno Pasolini