In piazza Ciceruacchio oggi ultimo giorno della fiera di Pentecoste

Oggi si tiene la seconda ed ultima giornata della

"Fiera di Pentecoste". L’appuntamento è in piazza Ciceruacchio sul porto e in viale Anita Garibaldi, dove le bancarelle proporranno in vendita prodotti artigianali, monili, ceramiche, oggetti dell’artigianato artistico, idee regalo, capi di abbigliamento e accessori. L’iniziativa

è organizzata da Confesercenti e Confcommercio, con il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive del comune di Cesenatico.

Con la Fiera di Pentecoste

si apre ufficialmente la stagione dei mercatini

diurni e serali nel centro storico e nei quartieri della città.