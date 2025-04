In piazza delle Conserve si accende la Focarina di San Giuseppe

Oggi si tiene l’edizione 2025 della Focarina di San Giuseppe, il grande evento che tradizionalmente saluta l’inverno e dà il benvenuto alla bella stagione. Inizialmente la data fissata era il 22 marzo, poi il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare tutto al 29 marzo, tuttavia la pioggia minacciava anche quel giorno, così si è deciso per questa sera.

Uno degli appuntamenti più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico si ritrovano in piazza assieme a tanti romagnoli dei comuni limitrofi, è organizzato dai camminatori dei Lupi di Liberio con il sostegno concreto della società Glamping e del Cesenatico Camping Village che hanno espletato tutte le pratiche burocratiche, la collaborazione dei genitori volontari dell’associazione La Magica Notte e del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, oltre al mitico bar osteria Liberio, al confine tra le campagne di Cesenatico e Montaletto.

Il fuoco sarà acceso alle 18 in piazza delle Conserve. L’obiettivo di tutti è divertirsi ma anche fare beneficenza a favore delle persone più bisognose e degli enti che si impegnano nel volontariato. Il fuochista sarà il signor Rolando, mentre sul palco si esibiranno dal vivo due band, I Nazionali e i Groove Up e l’ospite d’onore sul palco sarà il Re dei Lupi di Liberio, il mitico Andrea Quadrelli, che si esibirà in un pezzo forte del suo repertorio.

Alla festa sarà abbinato un momento gastronomico, sul solco di un classico da sagra di paese, la piadina con le sue varianti, sardoncini e cipolla, affettati, formaggi, ciambella, torte, zucchero filato, Sangiovese e vin brulé. Tutte le consumazioni sono ad offerta libera.

g. m.