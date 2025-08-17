In piazza Marconi stasera si balla per donare un ecografo all’ospedale

Si torna a ballare sul lungomare. Questa sera, a partire dalle 21, in piazza Marconi, dove c’è la statua intitolata a Marco Pantani, si terrà una interessante iniziativa nell’ambito del Boschetto Village e delle serate dedicate ai tradizionali balli folkloristici romagnoli, in cui saranno raccolti fondi a scopo benefico. Una grande serata danzante ad ingresso gratuito e aperta a tutti i turisti ed ai residenti, organizzata dal Rotary Club Cesenatico Mare, per completare il service relativo all’acquisto di un ecografo per il centro dialisi dell’ospedale Marconi di Cesenatico, che ne è ancora sprovvisto. Il reparto dialisi è uno dei più importanti del territorio cesenate, anche perché dà la possibilità ai pazienti che necessitano la dialisi, di poter godere anche della vacanza nella nostra città. Durante la serata di domenica verranno distribuiti anche bomboloni caldi. L’ingresso è libero e chi vuole potrà donare qualche euro per raggiungere questo obbiettivo. La serata sarà partecipata da alcuni maestri di ballo che potranno gratuitamente offrire qualche insegnamento sui balli più in voga al momento, con in testa i maestri di ballo Marco Chiappini e Lorella Pellicciari, titolari della scuola di ballo "Cesenatico Danza". Le serate danzanti targate Boschetto Village saranno riproposte anche nelle settimane successive in un progetto sostenuto da Adac Federalberghi.

g.m.