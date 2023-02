In piazza per la pace Appelli, manifesti e bandiere arcobaleno "Fermate il conflitto"

di Luca Ravaglia

Durante una guerra, qualsiasi guerra, la parola più facile da usare, è quella che parla del risultato più difficile da ottenere: ‘pace’. Vale sulle linee del fronte, in mezzo alle macerie delle città distrutte, tra i corpi dei morti, nelle piazze di tutto il mondo. ‘Cesena per la pace’ diceva il cartello appeso sul loggiato di palazzo Albornoz dove ieri pomeriggio circa 150 persone, molte delle quali avvolte dentro a bandiere arcobaleno, si erano riunite a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina per chiedere la fine delle ostilità in terra europea. Ma anche nelle tante altre zone del pianeta dove ogni giorno si combatte e si muore. Per qualcosa o per qualcuno. Perché la guerra serve per arrivare alla pace, dice chi imbraccia le armi. Da qualunque parte stia. Per questo è così facile parlare di pace ed è così difficile arrivarci davvero, alla pace. Nonostante le manifestazioni, lo sdegno e gli appelli. Dunque eccoci a Cesena, alla lunghissima sigla di associazioni del territorio che hanno organizzato l’evento e al fatto che di fianco alla fontana Masini non ci fosse nemmeno una bandiera ucraina. E nemmeno una delegazione che rappresentasse il popolo il cui territorio è stato invaso. Perché la manifestazione di ieri non era a favore di uno contro un altro, si dirà. Perché la pace è di tutti. Al microfono si sono susseguiti gli appelli alla non violenza, alla richiesta del coinvolgimento delle Nazioni Unite (che già sono coinvolte, ovviamente, ma che per varare una risoluzione unanime dovrebbero mettere in calce al documento, tra le altre, anche le firme dei due eserciti che stanno combattendo), a un accordo da trovare ad ogni costo. Perché le guerre le combattono gli eserciti e la pace la fanno i popoli, si dice sempre e si è ribadito pure ieri. La pace è e deve essere la risposta. Perché ha ragione Silla Bucci di Cgil quando dice che gli italiani sono sempre più esausti della guerra. E come gli italiani, tutti gli altri abitanti del pianeta. Anche i russi e anche gli ucraini. E’ vero, il compito più importante della politica è quello di lavorare per arrivare alla pace. A una pace giusta. Ma chi lo decide se una pace è giusta? Gli invasori? Chi è stato invaso? Chi ha subìto più vittime? Chi ha le armi più potenti? La comunità internazionale? Rappresentata da chi? Lo scorso anno di questi tempi eravamo ai Giardini Savelli. C’erano più bandiere, c’erano più persone. Il rischio peggiore è che alla guerra ci si abitui. Per questo è importante continuare a chiedere la pace. Perché la strada è piena di ostacoli, ma è sempre da qui, dalle donne e dagli uomini, che si passa per arrivarci.