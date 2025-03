In pista parte il progetto ’Dancing Maverik’

Alla scoperta della storia del Maverik, lo storico locale da ballo sorto nel secondo dopoguerra a Monte Castello di Mercato Saraceno. Un locale che ha intrattenuto e visto ballare generazioni e generazioni di ragazzi e ragazze, e adulti di tutta la Valle del Savio. È infatti in partenza un laboratorio di scrittura e teatro per tutti e per tutte, a ricercare racconti e aneddoti, che poi verranno selezionati al fine di farne poi un piccolo copione teatrale, pensato e scritto per lo spettacolo ’Dancing Maverik’, che andrà in scena proprio nei locali della storica discoteca.

Per una notte si potranno rivivere le musiche i ritmi, gli amori nati, i personaggi che hanno accompagnato le vicissitudini del locale da ballo, rimasto in attività fino ai primi anni Duemila. Gli incontri sono programmati ogni giovedì alle 20.30 da marzo a giugno e non occorrono esperienze teatrali pregresse. La presentazione del corso con prova gratuita sarà questa sera alle ore 20,30 presso il Maverik di Monte Castello.

Dancing Maverik è un’iniziativa del Comune di Mercato Saraceno e di Fogli Volanti in collaborazione con Trame - Teatro e Musica aps e si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dello spazio. info 340 066 8767; dentroillibro@gmail.com

Edoardo Turci