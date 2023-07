In ricordo delle due prof Premi per gli studenti

Quattro borse di studio per premiare quattro studenti meritevoli e allo stesso tempo per rendere omaggio a Maria Luisa Pombeni e Francesca Frassinetti, due indimenticate figure legate al mondo universitario cittadino (e non solo) prematuramente scomparse. Ser.ln.Ar. Forlì-Cesena per ricordare Pombeni, che fu docente e successivamente preside della facoltà di Psicologia, scomparsa l’8 agosto 2008, ha così istituito presso l’Unità Operativa di Cesena del Dipartimento di Psicologia due premi di laurea rispettivamente dell’importo di mille e di 500 euro. I premi sono destinati a giovani che hanno conseguito la laurea magistrale in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, Psicologia clinica, Psicologia cognitiva e applicata, Psicologia scolastica e di comunità, Psychology of wellbeing and social inclusivity, Work, organizational and personnel psychology, nell’anno accademico 20212022.

Per onorare la memoria della professoressa Francesca Frassinetti, docente di Psicologia dell’Università di Bologna, scomparsa lo scorso 6 febbraio in seguito a un tragico incidente stradale, Serinar ha invece istituito, sempre presso lo stesso dipartimento cesenate di Psicologia altri due premi che pure in questo caso sono abbinati a borse di studio di mille e di 500 euro. Il primo (quello che vale mille euro) è destinato a giovani che hanno conseguito la laurea magistrale in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, Psicologia clinica, Psicologia cognitiva e applicata, Psicologia scolastica e di comunità, Psychology of wellbeing and social inclusivity, Work, organizational and personnel psychology, mentre il secondo (500 euro) è riservato ai laureati del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche del medesimo Dipartimento.

In entrambi i casi, i candidati che intendono partecipare al concorso sono tenuti a presentare l’apposita domanda entro il 15 settembre 2023 a Ser.In.Ar. tramite pec ([email protected]) o direttamente presso la sede di Cesena, in via Uberti, 46. Sul sito internet di Serinar sono presenti tutti i riferimenti necessari, compresi i moduli che devono essere compilati e allegati alla domanda.