In Riviera la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica Csen

In riviera parte la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica del Csen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale, l’importante Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Tutte le gare si disputano all’Accademia Acrobatica. Alla manifestazione partecipano complessivamente 4mila atleti, impegnati nelle discipline della ginnastica artistica maschile e femminile, provenienti da tutta Italia, con una larga rappresentanza di società provenienti da Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia Romagna e Veneto. Alice Grecchi, organizzatrice del Campionato nazionale e responsabile dello Csen Lombardia, alla vigilia fa il punto sulla situazione: "Proponiamo cinque giornate di gare nazionali, sino al 2 giugno, in cui assegneremo i titoli nelle varie categorie. Dopo le gare Cup a squadre, l’Acrobat di 1° livello e le gare Cup individuali disputate in precedenza, in questi cinque giorni si terranno le gare maschili, i campionati di Specialità, Eccellenza di 1°, 2° e 3° livello, Acrobat di 2° e 3° livello. Organizzare un Campionato nazionale è molto impegnativo e nella realizzazione di tutte le iniziative ha un ruolo fondamentale il team, dove sono importanti Sonia Frasca, mia collaboratrice nell’organizzazione, la collaboratrice Cinzia Pennesi, la responsabile dei giudici di gara Monia Melis, il responsabile del settore Ginnastica artistica nazionale Giuliano Pascale e la padrona di casa Franca Casadei, la quale è anch’essa una ex ginnasta". Si gareggia tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 20, ad eccezione di lunedì 2 giugno, quando si concluderanno i campionati alle 15.30 con le ultime premiazioni.

g.m.