"In Romagna le agende delle prenotazioni non sono mai chiuse"

Il caso della pensionata 85enne che segnala di aver dovuto ricorrere ad un esame specialistico a pagamento, non avendo trovato risposta in tempi utili nelle strutture sanitarie pubbliche in quanto l’agenda delle prenotazioni era ‘chiusa’, non riguarda l’Ausl Romagna. Lo precisa la Direzione generale dell’azienda sanitaria facendo riferimento appunto alla lettera titolata "Esami medici e ‘agende chiuse’? Basta pagare" pubblicata ieri nella rubrica ‘Noi cesenati’. Il caso, segnalato da un cittadino cesenate, riguarda in effetti la madre che risiede a Bologna ed aveva richiesto una prestazione all’azienda sanitaria del capoluogo regionale.

La nota dell’Ausl Romagna conclude evidenziando che "la Direzione ha dato chiare disposizione di non chiudere mai le agende di prenotazione. Qualora anche si verificassero situazioni straordinarie dovute alla temporanea carenza di professionisti, in Ausl Romagna la copertura viene sempre comunque assicurata a livello distrettuale e aziendale".