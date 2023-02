In scena la prima edizione del Carnevale sbagliato

Grande attesa a Longiano per la prima edizione de ’Il Carnevale Sbagliato’ che si terrà oggi pomeriggio dalle 15.30 in poi, in piazza Tre Martiri, nel cuore del centro storico. All’inizio in programma ci sarà l’intrattenimento di truccabimbi, per poi proseguire con lo spettacolo delle bolle giganti, magia & giocoleria varia. Alle 17.30 ci sarà la premiazione che vedrà premiata sul palco "La Maschera Più Bella" e "Il Gruppo Travestito Più Numeroso", accompagnati dal lancio delle caramelle e ci sarà pure una sorpresa finale. Dalle 18 saranno ospiti i Qluedo che faranno danzare con il loro spettacolo musicale mascherato mentre la Pro Loco di Longiano aprirà le porte dello stand gastronomico che, come hanno assicurato i soci, saprà prendere tutti per la gola con ottime prelibatezze. L’ingresso è gratuito e adatto per tutte le età con l’assicurazione che sarà "Il Carnevale Sbagliato" davvero divertente. Info: 348-9709536; 345-6172876.

La Pro Loco di Montiano, con il patrocinio del Comune, organizza in piazza Maggiore per domani alle 14 la 21a edizione del carnevale. Presenta "Super Mario", animazione con "Il Drago blu", mini carri e caramelle per tutti. Ingresso libero.