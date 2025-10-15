In scena una lezione sulla Divina Commedia

Sabato a teatro Garibaldi di San Piero in Bagno si è celebrata l’XI edizione del premio Manara Valgimigli, un riconoscimento ormai consolidato che rende omaggio alle personalità di spicco nel panorama letterario e filologico italiano. Manara Valgimigli, filologo classico, grecista, poeta e scrittore, nato a San Piero nel 1876, è scomparso nel 1965 a Vilminore di Scalve (BG). Il Comune di Bagno di Romagna ha sempre mantenuto, anzi consolidato nel tempo, l’omaggio e la riconoscenza per l’illustre figlio della sua terra.

Il premio principale è stato assegnato a Paolo Trovato, professore emerito dell’Università di Ferrara, che ha tenuto una lectio dal titolo "Qualche parola sull’edizione della Commedia". "La lezione – dice l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna – ha illuminato il pubblico sul lavoro di ricerca condotto dal professor Trovato e dalla sua èquipe, dedicato alla realizzazione di una nuova edizione critica della Divina Commedia, fondata per la prima volta sull’analisi completa di tutta la tradizione manoscritta non frammentaria.

Durante la serata è stato conferito anche il premio Rotary a Enrico e Maria Erse Valgimigli, per l’impegno nella promozione della cultura, dei valori civici e del bene comune, in continuità con l’eredità morale e intellettuale della loro famiglia.

"Un ringraziamento speciale – aggiunge l’amministrazione comunale – - va a Roberto Greggi, direttore del Centro Studi Valgimigliani di Bagno-San Piero, ai membri della giuria, alla famiglia Valgimigli, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e al Rotary Club Valle del Savio per il sostegno e la collaborazione. Quest’anno anche il Festival letterario Fuori conTesto, giunto alla sua decima edizione, ha registrato un’ottima partecipazione. L’obiettivo è stato quello di creare una trasversalità fra le proposte, coinvolgendo anche un pubblico più giovane, la vera linfa vitale del nostro territorio, e costruendo un calendario sempre più ricco, capace di unire letteratura, poesia, camminate artistiche, cinema, laboratori, arti visive e partecipazione attiva.

"Un sincero grazie – aggiunge a conclusione l’amministrazione comunale – agli ideatori e organizzatori di Fuori conTesto, ai nuovi collaboratori che hanno portato entusiasmo e idee fresche, a Maria Grazia Corzani, direttrice della sede del liceo scientifico "Augusto Righi" di Bagno di Romagna, Robert Lolli insegnante di lettere al predetto Liceo, ai professori e studenti del Liceo stesso, a tutte le associazioni del territorio e alla Pro Loco di Bagno di Romagna per la collaborazione. Grazie a tutti coloro, che con passione e dedizione, continuano a far crescere la cultura nel nostro piccolo territorio".

