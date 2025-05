In sella all’e-bike nei percorsi del Savio. Gita tra i colli di Montiano e all’Urgòn

Due affascinanti tour in e-bike accompagnati da una guida, sono in programma per venerdì 23 e 30 maggio. Il programma rientra tra iniziative turistiche promosse dalla Dmc ‘I Percorsi del Savio’.

Il primo appuntamento è venerdì prossimo 23 maggio: un tour in bici a pedalata assistita con partenza da Cesenatico alle 8.30, dal parcheggio del piazzale della Rocca. Il percorso si snoda lungo strade ciclabili che diventano via via panoramiche, fino al cuore storico di Cesena. Dopo un passaggio in piazza del Popolo, l’itinerario prosegue verso l’Abbazia di Santa Maria del Monte, dove ci sarà una merenda. La durata del tour è di circa 4 ore.

Il secondo appuntamento è venerdì 30 maggio, con partenza alle 8.30 dal parcheggio del piazzale della Rocca a Cesenatico. Il percorso conduce verso i colli di Montiano, attraversando strade ciclabili che diventano panoramiche con piacevoli curve, fino a raggiungere l’antico borgo medievale della Valle dell’Urgon. Qui si potrà gustare una merenda sulle mura della Rocca Malatestiana. Il tour, di circa 4 ore, copre 45 chilometri.

I percorsi sono adatti a tutti e il costo di partecipazione è di 47 euro a persona, comprensivo di noleggio e-bike, casco, assicurazione, acqua e rinfresco. È necessario prenotare due giorni prima, tramite il sito I Percorsi del Savio. Per info: 0547 356327 (dal lunedì al sabato 9-13 e 14-17; domenica 9-15) oppure scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.