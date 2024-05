In spiaggia va di moda il salto dell’asta

Da vent’anni lo sport da spiaggia preferito dei governi italiani (e ce ne sono stati tanti...) è il salto dell’asta. Da quando mister Bolkestein e l’Unione Europea hanno intimato di assegnare le concessioni balneari con una gara pubblica, i nostri politici si sono distinti in una lunga sequela di espedienti per evitare i bandi: deroghe, proroghe, leggi su misura alternati a silenzi e richiami deliberatamente ignorati. Un repertorio ‘all’italiana’ per prendere per il naso i burocrati europei. Per un po’ la cosa ha funzionato, poi a Bruxelles devono aver perso la pazienza: la situazione per i bagnini si fa preoccupante e il conto rischia di essere molto salato.