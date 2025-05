In stato di agitazione i dipendenti Iper Montebello

Per la perdurante assenza di risposte, la federazione di categoria Filcams-Cgil Forlì-Cesena, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs-Uil Cesena, unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori dei due Portello Caffè nel centro commerciale Romagna Shopping Valley di Savignano hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti di Iper Montebello Spa (ex Vera c.d. Ristò) con blocco dello straordinario e/o del lavoro supplementare e del lavoro festivo, a fronte di una perdurante assenza di risposte alle richieste anzitempo già affrontate in diversi incontri.

Le lavoratrici e i lavoratori lamentano una non equa rotazione e distribuzione dei turni di lavoro, chi ha sottoscritto un contratto part-time si ritrova in alcune giornate a dover svolgere fino a nove ore di lavoro; manca la programmazione delle giornate festive lavorative, stabilite dai responsabili Iper Montebello spa senza alcuna condivisione, come previsto da Ccnl applicato; manca la programmazione del giorno di riposo settimanale che varia continuamente e non permette una pianificazione minima della propria vita personale e familiare.

Le richieste presentate tendono a una migliore conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro al fine di rendere meno gravosa la prestazione lavorativa che al momento genera situazioni di forte stress. Posti di lavoro ricoperti per lo più da donne con carichi familiari.

Già nel novembre 2024 era stato proclamato lo stato di agitazione, poi ritirato con l’impegno dell’azienda di risolvere le criticità segnalate. Ma nulla è stato fatto. I tre sindacati ritengono che l’assenza di risposte non sia più tollerabile.